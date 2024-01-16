Uzmanlardan 'Euro/dolar' tahmini

Danske Bank Research analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, Euro'nun yakın vadede dolar karşısında dar bir aralıkta hareket etmesinin ve orta vadede zayıflamasının beklendiğini söyledi.

"Fed ve Avrupa Merkez Bankası için tahminlerimiz 2024 ilk çeyrekte parite için yukarı yönlü riske işaret ederken, daha geniş bir merkez bankası fiyatlamasının EUR/USD için daha önemli olabileceğini vurguluyoruz" diyen analistler, 1,10'un üzerindeki seviyeleri geçici olarak gördüklerini de ekledi.

Analistler, orta vadede daha düşük bir Euro/dolar için stratejik bir durumu sürdürdüklerini ifade ettiler.

Euro/dolar, şu sıralarda yüzde 0,37 düşüşle 1,09113 seviyesinden işlem görüyor.