Wells Fargo'dan seçim sonrası iki farklı dolar senaryosu

Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna’nın seçime yönelik üç temel senaryosunun yer aldığı notta muhalefet ittifakının mevcut başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüşün yanı sıra, geleneksel para politikalarına dönüş ve merkez bankasının bağımsızlığını vaadettiği belirtiliyor. Nota göre Kılıçdaroğlu’nun kazanması McKenna’nın olasılığı en yüksek gördüğü baz senaryosu değil.

“Erdoğan’ın gidişi daha ortodoks politikalar getirir”

Bankanın konuya ilişkin raporunda Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde TL’de “keskin ve kaydadeğer bir ralli” görüleceği, yatırımcıların bu senaryoda Türkiye’nin merkez bankasının daha ortodoks bir faiz belirleme rejimine dönüş yapacağını beklediği belirtiliyor. McCenna şöyle diyor: “Türk Lirası merkez bankası bağımsızlığını yeniden kazanır ve ortodoks bir para politikası çerçevesi uygulanırsa, modern tarihindeki en ölçekli rallilerinden birini yaşayabilir.”

“Faiz rejimi değişirse kur 2023’te 15, 2024’te 14’e geriler”

Faiz rejiminin değişmesi halinde McCenna’ya göre TL'nin 2023'ün 2. çeyreğinin sonuna kadar yüzde 20 değer kazanır.

Uzun vadede ise , TCMB'nin sıkı para politikası uygulaması ve muhtemelen reel olarak pozitif faiz oranına geçmesi beklentisiyle, TL'de değer kazanımının sürebileceği ifade edildi.

Rejim değişikliğinin ardından, TL cinsinden varlıklara sermaye akışının artacağı, bu sebeple dolar/TL'nin 2023'te 15 ve 2024 ortasında ise 14 seviyesinden işlem görmesi bekleniyor

Türkiye'nin, ekonomik refahın ve finansın, siyaset tarafafından belirlenmesinin güzel bir örneği olduğunu belirten raporda "Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiyle ortaya çıkan merkez bankası bağımsızlığının eksikliği, GSYH büyümesine odaklı ekonomik politikalar ve geleneksel olmayan para politikası TL'de sürekli ve büyük ölçekli değer kaybına yol açtı. Ayrıca ulusal finansman maliyetini yükseltti. Bunun sonucu yüksek enflasyon, hanehalkı alım gücünde düşüş ve düşük büyüme yaşandı. Türkiye siyasetin aşağı çektiği tek ülke değil ancak yaklaşan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin ekonomik görünümünde dramatik değişikliklere yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

"Rejim değişikliği ihtimali artıyor"

Raporda 'temel senaryonun' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine kurulduğunu belirten Wells Fargo ekonomisti McCenna "Ekonomideki sıkıntılar ve deprem sebebiyle yaşanan yeni sorunlara rağmen Erdoğan'ın mali desteklerle yeterli desteği elde edebileceğini düşünüyoruz. Mali destekler ekonomik durumda düzelme ve seçmende uzun vadeye ilişkin iyimserlik sağlayabilir. Buna rağmen bu senaryonun gerçekleşme olasılığında da düşüş olduğunu ve rejim değişikliği ihtimalinin arttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan kazanırsa kur müdahelelerle 19 civarında sabitlenir”

Analistler, seçimi Erdoğan'ın kazanması ihtimalini yüzde 55 ile yüzde 60 aralığında olarak belirtiyorlar. Bu ihtimalin gerçekleşmesi ve Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde ise, 2023 yılının 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasına yapılan müdahalelerle dolar 19 civarında sabit görünümünü koruyabilir.

“Uzun vadede kur 20’ye de çıkar”

Ancak uzun vadeli bir perspektifte ise analistler TL'nin değer kaybedebileceği görüşünde. Döviz rezervlerindeki azalmanın devam etmesi ve para politikasında değişim olmaması halinde, 2023'ün son çeyreğinde beklenti dolar/TL'nin 19,5 ve 2024 yılı ortasında ise 20'ye yükselmesi.