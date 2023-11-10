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Binance, rubleyle işlemleri sonlandırmaya hazırlanıyor

Binance, Rus rublesi cinsinden para yatırma işlemlerini 15 Kasım'da durduracak. Para çekme işlemlerine ise, 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

Haber Merkezi
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Binance, rubleyle işlemleri sonlandırmaya hazırlanıyor
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CommEX'e satışla Rusya'dan çıkma kararının ardından Binance, Rus rublesi (RUB) para yatırma işlemlerini 15 Kasım 2023 00:00 (UTC) itibariyle durduracak.

Binance yaptığı açıklamada, Rus rublesi para çekme işlemlerinin 31 Ocak 2024'e kadar devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Rus rublesi cinsinden t bakiyesi olan kullanıcılar, fonlarını CommEX platformuna ücretsiz olarak aktarabilecekleri ifade edildi.

Buna ek olarak, kullanıcılar yukarıda belirtilen son tarihten önce Binance'in itibari para ortakları aracılığıyla Rus rublesini çekebilir, Binance Convert'te Rus rublesini kriptoya dönüştürebilir ya da Binance Spot piyasasında kripto karşılığında Rus rublesi alım satımı yapabilir.

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