İran'ın saldırısı Bitcoin'i de vurdu: İşte son durum

Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası, ilk tepki olarak sert düşüş kaydetti. Popüler kripto para birimi bugünkü işlemlerde ise toparlanıyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, ilk tepki olarak 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin (BTC), saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,47 primle 64 bin 704 dolarda işlem gördü. BTC, son 24 saatte yüzde 4 oranında düşerken; son 7 günlük işlemlerde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. Piyasa değeri ise, 1,27 trilyon dolara geri çekildi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Ethereum da hızlı geriledi

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un (ETH) fiyatı, ilk tepki olarak yüzde 12'lere kadar düştü. Ethereum, şu dakikalarda yüzde 0,62 yükselişle 3 bin 97 dolarda işlem görürken, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. ETH, son 7 gün içerisinde ise, yüzde 9'a yakın düştü.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 4,97 azalarak 2,33 trilyon dolara düştü.