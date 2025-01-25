Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Sumru Yavrucuk dizide Leyla karakterini canlandıracak. Peki, Sumru Yavrucuk kimdir? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sumru Yavrucuk kimdir?
24 Eylül 1961 yılında Ankara’da doğan Sumru Yavrucuk Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
24 Eylül 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Milli sporcu olan bir babanın kızıdır.
Levent Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı. İlk oyunculuk tecrübesini 1984 yılında aldı. Son yıllarda, Şahane Hayatım, Evlilik Hakkında Her Şey ve Baraj dizilerinde rol aldı.
Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
1990 Yorum Yok
1992 Çıplak
1992 Seni Seviyorum Rosa
1995 İş
1995 Yer Çekimli Aşklar
2004 Halk Düşmanı
2004 Patroniçe
2013 Tamam mıyız?
2018 Bizi Hatırla
2019 Annem
Yakında Chaplin Dörtlüsü
Diziler
1988 Önce Canan
1989 Ayaşlı ve Kiracıları
1995 Tutkular
1997 Dostlar Pasajı
1999 Akşam Güneşi
2000 Parça Pinçik
2001 Bizim Otel
2004 Mars Kapıdan Baktırır
2004-2007 Yabancı Damat
2007-2008 Sevgili Dünürüm
2009-2010 Bahar Dalları
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2016-2017 No 309
2020-2021 Baraj
2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey
2023-2024 Şahane Hayatım
2025- Bahar