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  4. Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Sumru Yavrucuk dizide Leyla karakterini canlandıracak. Peki, Sumru Yavrucuk kimdir? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir? - Sayfa 1

Sumru Yavrucuk kimdir?

24 Eylül 1961 yılında Ankara’da doğan Sumru Yavrucuk Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

24 Eylül 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Milli sporcu olan bir babanın kızıdır.

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Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir? - Sayfa 2

Levent Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı. İlk oyunculuk tecrübesini 1984 yılında aldı. Son yıllarda, Şahane Hayatım, Evlilik Hakkında Her Şey ve Baraj dizilerinde rol aldı.

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Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir? - Sayfa 3

Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Filmler

1990    Yorum Yok  

1992    Çıplak

1992    Seni Seviyorum Rosa

1995    İş                    

1995    Yer Çekimli Aşklar            

2004  Halk Düşmanı

2004  Patroniçe                

2013    Tamam mıyız?      

2018   Bizi Hatırla  

2019    Annem

Yakında        Chaplin Dörtlüsü   

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Bahar dizisinin kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu! Sumru Yavrucuk kimdir? - Sayfa 4

Diziler

1988   Önce Canan

1989    Ayaşlı ve Kiracıları

1995    Tutkular

1997    Dostlar Pasajı                     

1999    Akşam Güneşi       

2000  Parça Pinçik

2001   Bizim Otel

2004  Mars Kapıdan Baktırır

2004-2007   Yabancı Damat

2007-2008   Sevgili Dünürüm

2009-2010    Bahar Dalları

2010-2012     Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012    Ağır Roman Yeni Dünya

2016-2017      No 309

2020-2021    Baraj

2021-2022     Evlilik Hakkında Her Şey

2023-2024    Şahane Hayatım

2025- Bahar

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