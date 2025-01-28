Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir?
Başka Bir Gün dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Başka Bir Gün dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir?
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.
Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ezgi Mola
Salih Bademci
Berkay Ateş
Şükran Ovalı
Onur Bilge
Elçin Afacan
Melisa Doğu
Özlem Öçalmaz
Ezgi Çelik
Merve Ateş
Nur Sürer
Avni Yalçın
Meral Çetinkaya
Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?
Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayımlanacak.