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Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir?

Başka Bir Gün dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Başka Bir Gün dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir?

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.

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Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

 Ezgi Mola

Salih Bademci

Berkay Ateş

Şükran Ovalı

Onur Bilge

Elçin Afacan

Melisa Doğu

Özlem Öçalmaz

Ezgi Çelik

Merve Ateş

Nur Sürer

Avni Yalçın

Meral Çetinkaya

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Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor?

Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayımlanacak.

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