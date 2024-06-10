BİM 18 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 18 Haziran salı aktüel ürünler!
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 18 Haziran 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 18 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 18 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 18 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 18 Haziran 2024 salı indirimleri...
Züber Karışık Kuruyemişli Hurma Bar 3x35 gr 49,50 TL
Ülker Çifte Kavrulmuş Petibör 800 gr 49,50 TL
Gumball Bebeto Merve Aromalı Top Sakız 450 gr 49,50 TL
Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 4x35 gr 42,50 TL
Centro Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 12x20 gr 37,50 TL
Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 5x35 gr 35 TL
Luppo Sandviç Kek 29,50 TL
Eti Browni Intence Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 gr 29,50 TL
Eti Burçak Tuzlu & Zeytinli Bisküvi 3x91 gr 28,50 TL
Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi 110 gr 24,50 TL
Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 3x60 gr 24,50 TL
Corny Tam Tahıllı Bar 4x17 gr 24,50 TL
Haribo Meyve Suyu Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 17,50 TL
Biscolata Veni Çikolatalı Portakallı Gofret 110 gr 17,50 TL
Ülker Badem Kraker 135 gr 14,50 TL
Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 gr 74,50 TL
Master Nut Yerli Badem İçi 150 gr 59,50 TL
Master Nut Kavrulmuş Tuzlu Kaju Fıstığı 140 gr 57,50 TL
Master Nut Kavrulmuş Tuzlu Yer Fıstığı 160 gr 29,50 TL
Master Crunch Kaplamalı Fıstık 140 gr 21,50 TL
Doritos Mısır Cipsi Dippas 140 gr 29,50 TL
Patito Tırtıklı Sade Patates Cipsi 200 gr 27,50 TL
Patito İncecik Kabuklu Patates Cipsi 19,50 TL
Star Krak Popcorn Çeşitleri 100 gr 15 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 219 TL
Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 gr 94,75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49 TL
Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 gr 149,75 TL
Gülsan Geleneksel Reçel Çeşitleri 55 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 39,75 TL
Poltat Reçel Çeşitleri 250 gr 39,75 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 1 Kg 129 TL
Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 135 TL
Indomie Noodle 10'lu 49,75 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 35 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 gr 19,75 TL
Kemal Öz Çorum Mantısı 17,50 TL
Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 gr 99,50 TL
Superfresh Mısır 1000 gr 79 TL
Şitoğlu Nar Ekşisi 44,75 TL
Kelly's Fitness Club Kakaolu Granola 300 gr 34,50 TL
Torku Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL
Tamek Kahvaltılık Sos 300 gr 27,50 TL
Sanitta Himalaya Kaya Tuzu 400 gr 15 TL
Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 44,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 219 TL
Peysan Tava Peyniri 600 gr 79,50 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 500 gr 69 TL
Bahçıvan Labne 450 gr 59,50 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri 400 gr 47,50 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella 125 gr 44,50 TL
Bahçıvan Krem Peynir 300 gr 39,50 TL
Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr 34,50 TL
İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 49,50 TL
İçim Kefir 1 Litre 47,50 TL
Yörükoglu Ayran 1 Litre 24,50 TL
İçim Muzlu Milkshake 190 ml 19,50 TL
İçim Çilekli Milkshake 190 ml 19,50 TL
İçim Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml 18,50 TL
İçim Ahududu& Hibiskus Probiyotik İçecek 250 ml 18,50 TL