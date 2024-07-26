BİM 30 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Temmuz BİM market aktüel ürünler!
BİM market 30 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 30 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Temmuz 2024 salı indirimleri...
Sek 150 gr Taze Peynir 36,50 TL
Aknaz 1 Kg Lor Peyniri 54,50 TL
Sek 170 ml Az Yağlı Ayran 4,25 TL
İçim 1 Litre Laktozsuz Kefir 47,50 TL
Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
Dost 2 Litre %1,2 Yağlı Ayran 42,50 TL
Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 29,50 TL
Dost 2000 gr Az Yağlı Bidon Yoğurt 62,50 TL
Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 34,50 TL
Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL
Altınkılıç 1 Litre Orman Meyveli Kefir 49,50 TL
Binvezir 1000 gr Yarım Yağlı Eritme Peynir 199 TL
Binvezir 1000 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 229 TL
Superfresh 200 gr Pizza Tost 39,75 TL
Torku Banada 920 gr Kakaolu Fındık Kreması 129 TL
Eti 50 gr Crax Kraker 7 TL
Tayaş Dev Yumuşak Şeker 34,50 TL
Cosby Maxi 5 gr Oyuncaklı Draje 27,50 TL
Ülker 135 gr Mısırlı Badem Kraker 14,50 TL
Milky Candy 375 gr Bonbon Şeker 49,50 TL
Eti Pizza 75 gr Peynirli Kremalı Kraker 11 TL
Miskos 200 gr Çilek Aromalı Gofret 16,50 TL
Jimmy Toys 3×25 gr Oyuncaklı Yumurta 31,50 TL
Eti Bidolu 81 gr Yer Fıstıklı Kakaolu Gofret 16,50 TL
Haribo 200 gr Yumuşak Şeker Chamallows 24,50 TL
Ülker 9 Kat 118 gr Tat Şekersiz Fındıklı Gofret 22,50 TL
Eti Burçak 400 gr Limon Kremalı Yulaflı Bisküvi 42,50 TL
Eti Burçak 246 gr Kakao Kremalı Yulaflı Bisküvi 37,50 TL
Mixim 220 gr İzmir Bombası Dolgulu Kurabiye 32,50 TL
Ülker Biskrem 150 gr Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 14,50 TL
Bifa Butter 100 gr Cookies Kakaolu Kremalı Mozaik Bisküvi 12 TL
Ülker Çiziviç 3×82 gr Zeytinyağlı ve Kekikli Sandviç Kraker 26,50 TL
Ülker Saklıköy 3×87 gr Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 29,50 TL
Ülker Çizi 120 gr Çıtır Tulum Peyniri& Köz Biber Aromalı Kraker 26,50 TL