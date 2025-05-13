Aile Saadeti dizisine Sibel Aytan dahil oldu! Sibel Aytan kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Sibel Aytan dahil oldu. Sinema, reklam ve dizi film oyuncusu olan Sibel Aytan dizide Maya karakterine hayat verecek. Peki, Sibel Aytan kimdir? Sibel Aytan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sibel Aytan kimdir?
28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Hatice Sibel Aytan, sinema, reklam ve dizi film oyuncusudur. Oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Eğitim Merkezinde tamamladı.
Sibel Aytan, Ariel ve Penti gibi reklam çalışmaları yanı sıra 2017 yılından itibaren gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra profesyonel olarak dans etmekte ve eğitmenlik yapmaktadır.
Sibel Aytan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Gassal (2024)
Al Sancak (2023)
Seni Kalbime Sakladım (2022)
Kuruluş: Osman (2021–2022)