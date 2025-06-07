BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü deniz scooteri, şişme sörf tahtası seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
CORBY ŞİŞME SÖRF TAHTASI SETİ (STAND UP PADDLE BOARD)
Ürün bilgileri
• Maksimum hava basıncı : 15 psi (1 bar)
• Maksimum ağırlık: 135 kg (275 lb)
Fiyat: 11,999 TL
CORBY M4 DENİZ SCOOTERI
Ürün bilgileri
• Giriş değeri: DC 25.2V, 2A
• Motor gücü: 300W*2
• Batarya: 6000 mAh 21,6V 129,6Wh
• Adaptör Voltajı: Giriş: 100-240V Çıkış: DC 25.2V, 2A
• Vites: 2
• Hız: 0.8m/s, 1.8m/s
• Kullanım süresi: 30-40 dk
• Max derinlik: ~50 metre
• Şarj süresi: ~3-4 saat
• GoPro takma bölümü: Var
• Net ağırlık: Bataryasız: 2,7 kg Bataryalı: 4,7 kg
• Ürün boyutu: 54x28x19cm
Fiyat: 24,999 TL
ÇİZGİ ÇİFT KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK 150X200 CM ROLLPACK
Fiyat: 5,999 TL
TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ
Ürün bilgileri
• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti
• Emilimi kolaylaştırır
• Hassas ve Yarı Saydam
• Derinlemesine Nemlendirme
• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu
Fiyat: 1,199 TL