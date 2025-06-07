  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü deniz scooteri, şişme sörf tahtası seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CORBY ŞİŞME SÖRF TAHTASI SETİ (STAND UP PADDLE BOARD)

Ürün bilgileri

• Maksimum hava basıncı : 15 psi (1 bar) 

• Maksimum ağırlık: 135 kg (275 lb)

Fiyat: 11,999 TL

CORBY M4 DENİZ SCOOTERI

Ürün bilgileri

• Giriş değeri: DC 25.2V, 2A 

• Motor gücü: 300W*2  

• Batarya: 6000 mAh  21,6V 129,6Wh 

• Adaptör Voltajı: Giriş: 100-240V  Çıkış: DC 25.2V, 2A  

• Vites: 2  

• Hız: 0.8m/s, 1.8m/s  

• Kullanım süresi: 30-40 dk  

• Max derinlik: ~50 metre 

• Şarj süresi: ~3-4 saat  

• GoPro takma bölümü: Var  

• Net ağırlık:  Bataryasız: 2,7 kg  Bataryalı: 4,7 kg 

• Ürün boyutu: 54x28x19cm

Fiyat: 24,999 TL

1 | 2
BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ÇİZGİ ÇİFT KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK 150X200 CM ROLLPACK

Fiyat: 5,999 TL

TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ

Ürün bilgileri

• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti 

• Emilimi kolaylaştırır 

• Hassas ve Yarı Saydam 

• Derinlemesine Nemlendirme 

• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu

Fiyat: 1,199 TL

 

2 | 2
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 13 Haziran Cuma günü Philips Airfreyer geliyor! (BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Elektrikli Moped geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Elektrikli Moped geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)