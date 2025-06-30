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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Ayarlanabilir Koltuk Sehpası geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATA

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Ayarlanabilir Koltuk Sehpası geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATA - Sayfa 1

BİLİCRA LACOTE AKILLI LAMBADER

Ürün bilgileri

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

 Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da): 2550 L

Yükseklik: 154,8 cm

Genişlik: 13 cm

Uzunluk: 18,9 cm

Fiyat: 1,990 TL

 CERAMICAL OS4 ORTA SEHPA ÇAM

Ürün bilgileri

• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.     

• Ayakları 20x20 metal profilden imal edilmiştir     

• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.     

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.     

 Genişlik : 90 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 40 cm

Fiyat: 1,499 TL

CERAMICAL YNS KOLTUK SEHPASI C SEHPA ÇAM

Ürün bilgileri

• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.     

• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.     

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.

• Genişlik : 50 cm Derinlik : 30 cm Yükseklik : 60 cm

Fiyat: 1,149 TL

CERAMICAL KLS AYARLANABİLİR KOLTUK SEHPASI

Ürün bilgileri

• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.       

• 57-82-107-125-150-175-200-225-250 cm genişliğindeki koltuk kolları için kullanıma uygundur.      

• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.       

• Genişlik : 31 cm Derinlik : 40 cm Yükseklik : 16 cm

Fiyat: 459 TL

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