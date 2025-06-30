BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Ayarlanabilir Koltuk Sehpası geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATA
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
BİLİCRA LACOTE AKILLI LAMBADER
Ürün bilgileri
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth
Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da): 2550 L
Yükseklik: 154,8 cm
Genişlik: 13 cm
Uzunluk: 18,9 cm
Fiyat: 1,990 TL
CERAMICAL OS4 ORTA SEHPA ÇAM
Ürün bilgileri
• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.
• Ayakları 20x20 metal profilden imal edilmiştir
• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.
Genişlik : 90 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 40 cm
Fiyat: 1,499 TL
CERAMICAL YNS KOLTUK SEHPASI C SEHPA ÇAM
Ürün bilgileri
• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.
• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.
• Genişlik : 50 cm Derinlik : 30 cm Yükseklik : 60 cm
Fiyat: 1,149 TL
CERAMICAL KLS AYARLANABİLİR KOLTUK SEHPASI
Ürün bilgileri
• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.
• 57-82-107-125-150-175-200-225-250 cm genişliğindeki koltuk kolları için kullanıma uygundur.
• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.
• Genişlik : 31 cm Derinlik : 40 cm Yükseklik : 16 cm
Fiyat: 459 TL