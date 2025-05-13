Aile Saadeti dizisine Kürşat Demir dahil oldu! Kürşat Demir kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Kürşat Demir dahil oldu. Tiyatro ve dizi film oyuncusu olan Kürşat Demir dizide Doberman karakterine hayat verecek. Peki, Kürşat Demir kimdir? Kürşat Demir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kürşat Demir kimdir?
1990 yılında Sinop’ta doğan Kürşat Demir tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2016 yılında mezun olduktan sonra Erasmus ile Falmouth Üniversitesi'nde okudu. Kürşat Demir, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2009 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
Kürşat Demir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Çırak (2024)
Kirli Sepeti (2024)
Prens (2024)
Adı Sevgi (2022)
Kafa Doktoru (2020)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020-2021)
Saygı (2020)
Jet Sosyete (2019)
Bir Deli Rüzgar (2018)
Söz (2017)
Muz Eğrisi (2009)