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  4. BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Karyola ve Zigon Sehpa geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Karyola ve Zigon Sehpa geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 14 Mayıs Çarşamba günü karyola ve zigon sehpa geliyor. Peki, BİM'de 14 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Karyola ve Zigon Sehpa geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i7 13700HX 

• Ram: 32 GB  

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4060 

• Ekran Boyutu: 16" 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran

 Fiyat: 58,950 TL

 MONSTER ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 12450H 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4050  

• Ekran Boyutu: 15,6” 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 144Hz IPS Mat Led Ekran

Fiyat: 41,950 TL

MONSTER TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 14400F 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: ARC A770

 Fiyat: 45,950 TL

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BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Karyola ve Zigon Sehpa geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

CERAMICAL TEK KİŞİLİK AHŞAP BAŞLIKLI KARYOLA
 

Ürün bilgileri

 • Malzeme: Suntalam  

• Ayak Malzemesi: Metal 

• Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg 

• Yatak ölçüsü  ~90x190

 Fiyat: 3,590 TL

3’LÜ ÇAM ZİGON SEHPA
 

Ürün bilgileri

 • Genişlik: 40-47-56 cm  

• Yükseklik: 34-39-44 cm 

• Derinlik: 35-35-35 cm  

• 1. Sınıf suntalam malzemeden  imal edilmiştir. 

 Fiyat: 1,690 TL

METAL AYAKLI 3’LÜ ZİGON SEHPA ÇAM
 

Ürün bilgileri

 • Genişlik: 37-45-53 cm 

• Yükseklik: 46-50-54 cm 

• Derinlik: 35-35-35 cm  

• 18 mm kalınlığında 1. sınıf suntalam malzemeden imal edilmiştir. 

• Ayaklar, 20x20 mm metal profilden imal edilmiştir. 

• Metal aksam çizilmelere dayanıklı statik  epoksi-polyester mat siyah ile boyanmıştır 

Fiyat: 1,099 TL

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