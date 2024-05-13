BİM 21 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 21 Mayıs 2024 salı BİM market kataloğu
BİM market 21 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 21 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 21 Mayıs 2024 salı indirimleri...
Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre 245 TL
Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 145 TL
Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 5'li 54 TL
Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5'li 54 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 147,50 TL
Kerem Labne 700 gr 89,50 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 59,50 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 28,50 TL
Dost Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 13,50 TL
Pınar Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL
Dost Yağlı Süt 1 Litre 26,50 TL
Binvezir Ekşi Maya Ayran 1 Litre 23,50 TL
Dost Orman Meyveli Kefir 200 ml 12,50 TL
Dost Çilekli Kefir 200 ml 12,50 TL
Dost Ayran 285 ml 6,75 TL
Peros Toz Deterjan Matik 10 Kg 295 TL
Sleepy Bebek Bezi Ekstra Gross Paket 100'lü Maxi 250 TL
Sleepy Bebek Bezi Ekstra Gross Paket Sleepy 100'lü Junior 325 TL
Sıvı Deterjan Argan Rinso 5L 175 TL
Cif Jel Bahar 750 Ml + Cilt Beyaz Sabun 895 Ml 77,50 TL
Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 69,50 TL
Tırtıklı Temizlik Bezi 55 TL
Islak Havlu Solo 22,50 TL
Makro Max 3'lü Paket 49 TL
Yüzeyi Temizleme Havlusu Solo Xl 43,50 TL
Sıvı Sabun 500 Ml 55 TL
Saç Düzleştirici Bakım Kremi 85 TL
Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 79 TL
Dudak Koruyucu 9,50 TL
Peluş Saç Bandı Kalp Detaylı 49 TL
Naturalove At Kılı Fırça 129 TL
Naturalove Aynalı Anahtarlık 55 TL
Çantalı Makyaj Fırçası Seti Naturalove 109 TL
BB Krem Not 250 Ml 99 TL
Maskara Note 99 TL
Göz Kapatıcısı Note 95 TL
Kadın Sporcu Tayt Büstiyer Takım 249 TL
İtal Sporcu Sütyeni 175 TL
Kadın Silip 119 TL
Bambu Babet Çorap Erkek 18,50 TL
Babet Çorap Kadın 16,50 TL
Biskolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi 29,50 TL
Biscolata Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 24,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi Biskolata 12,50 TL
Bitter Çikolata Kaplı Kakaolu Çubuk Mis Gibi Biskolata 12,50 TL
Kremalı Gofret Biscolata 17,50 TL
Fındık Kremalı Yer Fıstıklı Parçacıklı Gofret 14,50 TL
Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 19,50 TL
Petibör Bisküvi 39,50 TL
Singer Bisküvi 49,50 TL
Fıstıklı Sütlü Çikolata 29,50 TL
Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 32,50 TL
Cheddar Peyniri Soslu Kızartılmış Yer Fıstığı 27,50 TL
Granola Bar 37,50 TL
Kabak Çekirdeği 37,50 TL
Patates Cipsi Lays 42 TL
Patates Cipsi Ruffles 42 TL
Mısır Cipsi Doritos Turka 42 TL
Kurabiye Hamuru Çeşitleri 59,50 TL
Lavaş Ekmeği 24,50 TL
Gurme 5'te Paket Soya Soslu Noodle 54 TL
Gurme Beşli Paket Acı Ve Baharatlı Noodle 54 TL
Riviera Zeytinyağı 245 TL
Naturel Sızma Zeytinyağı 145 TL
Üçlü Puding Çeşitleri 33 TL
Patlamış Mısır 1950 TL
Toz Kakao 14,50 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş 59,50 TL