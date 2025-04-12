BİM 30’lu yumurtada yüzde 13 indirim! (BİM 14 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ AKTÜEL FIRSAT ÜRÜNLERİ)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM'de yumurtadan süte, et ürünlerinden sebze-meyveye kadar birçok üründe fırsat indirimler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de 4 Nisan tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM aktüel fırsat ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli indirimli fiyatlar…
SIRIM ZEYTİNYAĞI RIVIERA 2 L
Fiyat: 349 TL
EFSANE EKONOMİK PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 84,50 TL
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ÜLKER ÇOKOPRENSTE YÜZDE 19, ETİ BURÇAK BİSKÜVİDE YÜZDE 26 İNDİRİM
ÜLKER ÇOKOPRENS 300 G
Fiyat: 39,50 TL
ETİ BURÇAK SÜTLÜ ÇİKOLATALI BİSKÜVİ 114 G
Fiyat: 25 TL
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30’LU YUMURTADA YÜZDE 13, 400 GRAM KIYMADA YÜZDE 17 İNDİRİM
BİLİ BİLİ 30’LU YUMURTA 53-62 G
Fiyat: 169 TL
EMİN %20 YAĞLI DANA KIYMA 400 G
Fiyat: 195 TL
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PATATESTE YÜZDE 19, SOĞANDA YÜZDE 14 İNDİRİM
PATATES KG
Fiyat: 19,50 TL
SOĞAN KG
Fiyat: 19,50 TL
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A101 market 12 Nisan 2025 Cumartesi indirim kataloğu yayımlandı! Yarın A101'e hangi ürünler geliyor?