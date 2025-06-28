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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü mutfak masa takımı geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159,50 TL

TEKSÜT LABNE 3x180 GRAM

Fiyat: 89 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

GÜLDAL ÇAMAŞIR SUYU KLASİK 4 LİTRE

Fiyat: 66,50 TL

HYPO KÖPÜK ÇAMAŞIR SUYU 750 ML

Fiyat: 42,50 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KEYİFÇE KAVRULMUŞ BADEM 300 GRAM

Fiyat: 149 TL

FELLAS KURUYEMİŞ BAR 3x30 GRAM KIRMIZI MEYVELİ

Fiyat: 74,50 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MUTFAK MASA TAKIMI

Ürün bilgileri

• Takım İçeriği : 1 Masa + 4 Sandalye

• Masa Fonksiyonu : Sabit

• Masa Malzemesi : Suntalam / Metal 

Sandalye Malzemesi : Metal İskelet

• Sandalye Kumaş Özelliği : Keten Kumaş

• Oturum Kapasitesi: 4-6 Kişilik 

• Tüm parçalar demontedir

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz

Mutfak Masası Genişlik: 140 cm Derinlik: 70 cm Yükseklik: 73 cm

Sandalye Genişlik: 46 cm Derinlik: 50 cm Yükseklik: 85 cm

Fiyat: 8,999 TL

CERAMICAL KLS AYARLANABİLİR KOLTUK SEHPASI

Ürün bilgileri

• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.       

• 57-82-107-125-150-175-200-225-250 cm genişliğindeki koltuk kolları için kullanıma uygundur.      

• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.       

•Genişlik : 31 cm Derinlik : 40 cm Yükseklik : 16 cm

Fiyat: 459 TL

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