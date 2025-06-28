BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Mutfak Masa Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü mutfak masa takımı geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
GÜLDAL ÇAMAŞIR SUYU KLASİK 4 LİTRE
Fiyat: 66,50 TL
HYPO KÖPÜK ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 42,50 TL
KEYİFÇE KAVRULMUŞ BADEM 300 GRAM
Fiyat: 149 TL
FELLAS KURUYEMİŞ BAR 3x30 GRAM KIRMIZI MEYVELİ
Fiyat: 74,50 TL
MUTFAK MASA TAKIMI
Ürün bilgileri
• Takım İçeriği : 1 Masa + 4 Sandalye
• Masa Fonksiyonu : Sabit
• Masa Malzemesi : Suntalam / Metal
Sandalye Malzemesi : Metal İskelet
• Sandalye Kumaş Özelliği : Keten Kumaş
• Oturum Kapasitesi: 4-6 Kişilik
• Tüm parçalar demontedir
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz
Mutfak Masası Genişlik: 140 cm Derinlik: 70 cm Yükseklik: 73 cm
Sandalye Genişlik: 46 cm Derinlik: 50 cm Yükseklik: 85 cm
Fiyat: 8,999 TL
CERAMICAL KLS AYARLANABİLİR KOLTUK SEHPASI
Ürün bilgileri
• 18 mm kalınlığında 1. sınıf Suntalam malzemeden imal edilmiştir.
• 57-82-107-125-150-175-200-225-250 cm genişliğindeki koltuk kolları için kullanıma uygundur.
• Ürün demonte olarak gönderilmekte olup kurulum müşteriye aittir.
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.
•Genişlik : 31 cm Derinlik : 40 cm Yükseklik : 16 cm
Fiyat: 459 TL