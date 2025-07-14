Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir?
Çarpıntı dizisine Ceren Taşçı dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Taşçı dizide Emel karakterini canlandıracak. Peki, Ceren Taşçı kimdir? Ceren Taşçı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Ceren Taşçı kimdir?
15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğan Ceren Taşçı, Türk oyuncu. 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yalnızlar Kulübü oyunu ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazanmıştır.
Ceren Taşçı hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Filmler
2019, Kırk Yalan
2020, Feride
2023, Kıyıda
2024, Üçüncü Gün
2024, Beyaz Eşya
2024, Bizim Köylü
2024, Ah Leyla Vah Kerem
Televizyon
2016-2017, No 309
2017-2018, Aslan Ailem
2018-2019, Erkenci Kuş
2021, Menajerimi Ara
2022, Seversin
İnternet
2020, Kafa Doktoru
2021, Acans,
2022, 10 Bin Adım
2022, Aslında Özgürsün
Yakında, Fer
Yakında, Yeni Hayat