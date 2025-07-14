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  4. Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir?

Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir?

Çarpıntı dizisine Ceren Taşçı dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Taşçı dizide Emel karakterini canlandıracak. Peki, Ceren Taşçı kimdir? Ceren Taşçı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir? - Sayfa 1

Ceren Taşçı kimdir?  

15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğan Ceren Taşçı, Türk oyuncu. 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yalnızlar Kulübü oyunu ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazanmıştır. 

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir? - Sayfa 2

Ceren Taşçı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 

Filmler 

2019, Kırk Yalan 

2020, Feride 

2023, Kıyıda 

2024, Üçüncü Gün 

2024, Beyaz Eşya 

2024, Bizim Köylü  

2024, Ah Leyla Vah Kerem 

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir? - Sayfa 3

Televizyon 

2016-2017, No 309 

2017-2018, Aslan Ailem 

2018-2019, Erkenci Kuş 

2021, Menajerimi Ara 

2022, Seversin 

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Ceren Taşçı dahil oldu! Ceren Taşçı kimdir? - Sayfa 4

İnternet 

2020, Kafa Doktoru 

2021, Acans, 

2022, 10 Bin Adım 

2022, Aslında Özgürsün 

Yakında, Fer 

Yakında, Yeni Hayat 

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