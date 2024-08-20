Emeklilik dilekçesini veren buralara akın ediyor. Yaşam ucuz insanlar mutlu…
Emekli olduktan sonra insanların tercih ettiği ve yerleşmek istediği bu iller hem ucuz hem de insanları çok mutlu…
Ülkemizde on yıllarca çalışan vatandaşlar emekli olduktan sonra sakin bir ömür geçirebileceği illere göç ediyor. Bu illerin başını ise en mutlu olanlar ile suç oranları en düşük olanlar çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 verileri ise ülkemizdeki en mutlu 10 şehri ortaya koydu.
İşte 81 ilin arasından en mutlu olmayı başaran ve şaşırtan 10 şehirlik o liste:
10- ŞIRNAK
Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.
Nesi meşhur?
Cudi Dağı: Şırnak, Cudi Dağı ile bilinir.
İnci Kefali: Şırnak’ta üretilen ve çok sevilen bir balık türüdür.
9- SİİRT
331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.
Nesi meşhur?
Siirt Battaniyesi: El dokuması battaniyeler Siirt’in önemli ürünlerinden biridir.
Pervari Balı: Siirt'in Pervari ilçesinde üretilen bal çok meşhurdur.