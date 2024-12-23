Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özgür Yaşin dahil oldu! Özgür Yaşin kimdir?

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Kurtlar Vadisi dizisi ile başlayan oyuncu, daha sonra Karadayı, Poyraz Karayel, Gönül İşleri, Diriliş: Ertuğrul, İçerde, Poyraz Karayel, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok ünlü yapımda rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.