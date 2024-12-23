Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özgür Yaşin dahil oldu! Özgür Yaşin kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özgür Yaşin dahil oldu. Özgür Yaşin dizide Ayhan karakterini canlandıracak. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Özgür Yaşin’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Özgür Yaşin kimdir? Özgür Yaşin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özgür Yaşin kimdir?
10 Aralık 1985 yılında İstanbul’da doğan Özgür Yaşin, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk ve ortaokul eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayıp liseden mevzun olduktan sonra “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Alp Özgür Yaşin, okuldan mevzun olduktan sonra “Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.
Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Kurtlar Vadisi dizisi ile başlayan oyuncu, daha sonra Karadayı, Poyraz Karayel, Gönül İşleri, Diriliş: Ertuğrul, İçerde, Poyraz Karayel, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok ünlü yapımda rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Özgür Yaşin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Film ve diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020-2021)
Söz (2019)
Bir Zamanlar Çukurova (2018-2019)
Bir Denizcinin Doğum Günü (2018)
Payitaht Abdülhamid (2018)
İçerde (2016-2017)
Diriliş: Ertuğrul (2017)
Hayat Şarkısı (2016)
Aşk Yeniden (2016)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2016)
Poyraz Karayel (2015)
Gönül İşleri (2015)
Karadayı (2014)
Kurtlar Vadisi Pusu (2013-2014)
Tiyatro oyunları
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