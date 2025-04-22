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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 22 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 22 Nisan 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 81,8 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,51 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 97,13 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 22 Nisan 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 93,91

Darlık Barajı yüzde 81,69

Elmalı Barajı yüzde 95,52

Terkos Barajı yüzde 81,17

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 63,77

Büyükçekmece Barajı yüzde 72,99

Sazlıdere Barajı yüzde 58,51

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 86,09

Kazandere Barajı yüzde 97,13

Pabuçdere Barajı yüzde 96,42

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