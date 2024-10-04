Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir?
Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor. Oyuncu ve manken olan Hande Subaşı dizide organizatörü canlandıracak. Peki, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hande Subaşı kimdir?
21 Şubat 1984 yılında Ankara’da doğan Hande Subaşı Türk oyuncu ve mankendir. 2005 Miss Turkey birincisidir.
21 Şubat 1984 tarihinde, aslen Elazığlı bir ailenin kızı olarak Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve En İyi Ulusal Kostüm Ödülü'nü aldı.
Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2009 yılında Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011 tarihinde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aykız" karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde "Aylin" karakterini canlandırdı.
Hande Subaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2006 Adak
2006 Kuşdili
2007 Elveda Rumeli
2008 1 Kadın 1 Erkek
2009 Gelecekten Bir Gün
2009 Güneşi Gördüm
2010 Elde Var Hayat
2010 Karanlık Hesaplaşma
2011 Elde Var Hayat Sınav
2011 Anadolu Kartalları
2011 Muhteşem Yüzyıl
2012 Düşman Kardeşler
2013 Merhamet
2014-2015 Diriliş Ertuğrul
2016 Propaganda 2
2016 Seviyorum Ama Arkadaşça
2016 Defne'nin Bir Mevsimi
2017-2018 Bahtiyar Ölmez
2017 Aşk Uykusu
2021 Baht Oyunu
2022 Zevcat
2023 Alparslan: Büyük Selçuklu
2024 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...