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  4. Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir?

Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir?

Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor. Oyuncu ve manken olan Hande Subaşı dizide organizatörü canlandıracak. Peki, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir? - Sayfa 1

Hande Subaşı kimdir?

21 Şubat 1984 yılında Ankara’da doğan Hande Subaşı Türk oyuncu ve mankendir. 2005 Miss Turkey birincisidir.

21 Şubat 1984 tarihinde, aslen Elazığlı bir ailenin kızı olarak Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve En İyi Ulusal Kostüm Ödülü'nü aldı. 

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Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir? - Sayfa 2

Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2009 yılında Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011 tarihinde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aykız" karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde "Aylin" karakterini canlandırdı.

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Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir? - Sayfa 3

Hande Subaşı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2006    Adak

2006    Kuşdili

2007    Elveda Rumeli         

2008    1 Kadın 1 Erkek

2009    Gelecekten Bir Gün

2009    Güneşi Gördüm

2010    Elde Var Hayat

2010    Karanlık Hesaplaşma         

2011    Elde Var Hayat Sınav

2011    Anadolu Kartalları

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Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir? - Sayfa 4

2011    Muhteşem Yüzyıl

2012    Düşman Kardeşler

2013    Merhamet

2014-2015      Diriliş Ertuğrul

2016    Propaganda 2

2016    Seviyorum Ama Arkadaşça

2016    Defne'nin Bir Mevsimi

2017-2018      Bahtiyar Ölmez

2017    Aşk Uykusu

2021    Baht Oyunu  

2022    Zevcat

2023    Alparslan: Büyük Selçuklu

2024    Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

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