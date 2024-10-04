Leyla dizisine Hande Subaşı konuk oluyor! Hande Subaşı kimdir?

Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2009 yılında Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011 tarihinde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aykız" karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde "Aylin" karakterini canlandırdı.