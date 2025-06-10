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  4. Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir?

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu ve dansçı olan Müge Bayramoğlu dizide Leyla’nın mahalleden arkadaşı Deniz karakterini canlandıracak. Peki, Müge Bayramoğlu kimdir? Müge Bayramoğlu hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 1

Müge Bayramoğlu kimdir?

6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Müge Bayramoğlu, Dansçı – tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan sanatçı; 2009 yılından beri İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev almaktadır.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 2

Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim alan güzel oyuncu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2011 yılından itibaren Pis Yedili, Emanet, Boşa Giden Her Şey, O Hayat Benim, Koca Koca Yalanlar, O Hayat Benim, Sarmaşık Zamanı gibi birçok film dizide rol alan Müge Bayramoğlu, 2016’da isimli dizide, 2018’de ekranlara gelen dizisinde rol aldı.

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 3

Müge Bayramoğlu hangi projelerde rol almıştır?

Kızılcık Şerbeti (2025)

Gaddar (2024)

Sarmaşık Zamanı (2023)

Çıplak (2020-2021)

Koca Koca Yalanlar (2018)

Aşk Zamanı (2015)

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Leyla Hali dizisinin kadrosuna Müge Bayramoğlu dahil oldu! Müge Bayramoğlu kimdir? - Sayfa 4

O Hayat Benim (2016)

İmkansız Olasılık (2016)

Boşa Giden Her Şey / All in Vain (2016)

Emanet (2014)

Pis Yedili (2011-2013)

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