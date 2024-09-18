İş dünyası ile ilgili liderlik yönünüzü geliştirecek 7 film; Girişimcilik ruhunuz coşacak
İş biyografileri, kendi başlarına büyüleyici hikayeleri olan markalar ve kurucuların yaşamları yeni girişimciler için büyük dersler içeriyor. Hollywood işte tam bu noktada iş dünyasının drama yarattığını fark etti ve iş dünyası hakkında fikir veren, başarılı satışların sırlarını ve ünlü girişimcilerin gizemlerini ortaya koyan filmler yaptı. Milyarderlerin hikayeleri, yaşam tarzları, her birinin bu yolculuğa nasıl başladığını, hangi engelleri aşarak neleri feda ettiklerini anlatan filmleri derledik. İşte liderlik yönünüzü geliştirecek iş dünyası ile ilgili en iyi filmler
Şirket kurma, yönetme, ikonik markalar oluşturma uzun ve zorlu bir süreçlerden oluşuyor. Başlangıçta belirsizliklerle dolu iş hayatında bir iş kurmanın, bir ekibi yönetmenin veya marka yaratmanın benzersiz yönlerini filmlere konu oldu. Kişisel hayatımızı düzenlemekten iş dünyasındaki başarıya, liderlik yönünüzü geliştirecek filmleri derledik. İşte iş dünyası için en iyi 7 film
7. JOY
Yönetmen: David O. Russell, 2015
IMDb: 6.6
Joy, Kendi kendini sıkan paspası icat eden ve Ingenious Designs'ı kuran girişimci Joy Mangano gerçek hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Oscar sinemacı David O. Russell otururken ödüllü başrol Jennifer Lawrence'a Bradley Cooper ve Roberto DeNiro eşlik ediyor.
Markanın yaratım sürecinde hangi zorluklarla karşılaştığı dramatik bir şekilde ele alınıyor. Finansal zorluklar, aile içi kriz, sevdiklerinin ihaneti gibi sorunlar filmde başarılı bir şekilde işleniyor. Filmde ana karakterin hayallerinin peşinden giderek nasıl milyonlarca dolarlık bir iş kurduğunu anlatılıyor.
Film, piyasayı etkileyen bir mali krize rağmen azim ve kararlılığın nasıl başarıya ulaşmanıza yardımcı olabileceğini ve dik durup fikirlerinize yüzde 100 inandığınızda kişisel mücadelelerin zirveye giden yolda sizi durduramayacağını gösteriyor.
6. THE WOLF OF WALL STREET
Yönetmen: Martin Scorsese, 2013
IMDb: 8.20
The Wolf of Wall Street, kara komedi ve suç draması olarak karşımıza çıkıyor. Film önemli bir servet kazanan ancak FBI'ın dikkatini çeken ve dolandırıcılık ve kara para aklamaktan hüküm giyen ünlü bir Amerikalı komisyoncu olan Jordan Belfort'un anılarını anlatıyor. Bu film, "iş, başarı ve finans hakkındaki en iyi filmler" listelerinin başında yer alıyor. Tabi ki filmin etik olmayan iş uygulamalarından ve karanlık işlerinden ilham almaktan kaçının. Ancak, Belfort'un hikayesi sadece para kazanmaktan ibaret değil. Karizmatik bir lider, iyi tarafından bakarsak insanları akıllarına koydukları her şeyi başarmaları için motive edebilir. Filmde çılgın riskler, servet açlığı, ahlaki sorunları ve borsacıların ticari sırlarını da görme şansı sunuyor.
5. STEVE JOBS
Yönetmen: Joshua Michael Stern, 2013
IMDb: 5.9
Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, liderlik üzerine birçok dersin ve vaka çalışmasının konusu olmuştur. İşte bu yapım sektörün ikonik devinin markalaşmanın kritik aşamalarını tasvir eden bir film olarak karşımıza çıkıyor. Steve Jobs'un hayatından bir kesit sunuyor. Film, Steve Jobs'un kariyerindeki 3 kritik ürün lansmanını ve Apple'ı bir üst seviyeye taşıma mücadelesini anlatıyor.
Jobs, beceri eksikliğini sarsılmaz bir vizyon ve saf irade gücüyle aştı. Bu film, hayallerinizin peşinden gitmeniz ve onlara tutkuyla bağlanmanız için size ilham verecek. İzleyici burada iş başarısının zirvesine ulaşma konusunda değerli bilgiler bulacak. En önemli kural, "geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir!"