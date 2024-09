İş dünyası ile ilgili liderlik yönünüzü geliştirecek 7 film; Girişimcilik ruhunuz coşacak

6. THE WOLF OF WALL STREET

Yönetmen: Martin Scorsese, 2013

IMDb: 8.20

The Wolf of Wall Street, kara komedi ve suç draması olarak karşımıza çıkıyor. Film önemli bir servet kazanan ancak FBI'ın dikkatini çeken ve dolandırıcılık ve kara para aklamaktan hüküm giyen ünlü bir Amerikalı komisyoncu olan Jordan Belfort'un anılarını anlatıyor. Bu film, "iş, başarı ve finans hakkındaki en iyi filmler" listelerinin başında yer alıyor. Tabi ki filmin etik olmayan iş uygulamalarından ve karanlık işlerinden ilham almaktan kaçının. Ancak, Belfort'un hikayesi sadece para kazanmaktan ibaret değil. Karizmatik bir lider, iyi tarafından bakarsak insanları akıllarına koydukları her şeyi başarmaları için motive edebilir. Filmde çılgın riskler, servet açlığı, ahlaki sorunları ve borsacıların ticari sırlarını da görme şansı sunuyor.

