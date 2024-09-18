İş dünyası ile ilgili liderlik yönünüzü geliştirecek 7 film; Girişimcilik ruhunuz coşacak

7. JOY

Yönetmen: David O. Russell, 2015

IMDb: 6.6

Joy, Kendi kendini sıkan paspası icat eden ve Ingenious Designs'ı kuran girişimci Joy Mangano gerçek hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Oscar sinemacı David O. Russell otururken ödüllü başrol Jennifer Lawrence'a Bradley Cooper ve Roberto DeNiro eşlik ediyor.

Markanın yaratım sürecinde hangi zorluklarla karşılaştığı dramatik bir şekilde ele alınıyor. Finansal zorluklar, aile içi kriz, sevdiklerinin ihaneti gibi sorunlar filmde başarılı bir şekilde işleniyor. Filmde ana karakterin hayallerinin peşinden giderek nasıl milyonlarca dolarlık bir iş kurduğunu anlatılıyor.

Film, piyasayı etkileyen bir mali krize rağmen azim ve kararlılığın nasıl başarıya ulaşmanıza yardımcı olabileceğini ve dik durup fikirlerinize yüzde 100 inandığınızda kişisel mücadelelerin zirveye giden yolda sizi durduramayacağını gösteriyor.

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