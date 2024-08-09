ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (sahibi kim)? Ağrı Seç Turizm iletişim numarası

ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (SAHİBİ KİM)?

Öz Ağrı Seç Turizm’in sahibinin kim olduğuna dair net bir bilgi yok. agrisecturizm.com’da yer alan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi.

“Misyonumuz; Müşterilerimizin değişen beklentilerine zamanında en uygun çözümleri geliştirerek kaliteli ve güvenli hizmet sunmak. Ayrıca müşteri memnuniyeti konusunda bekleneni gerçekleştirmektir.

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