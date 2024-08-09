ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (sahibi kim)? Ağrı Seç Turizm iletişim numarası
Öz Ağrı Seç Turizm kimin (sahibi kim)? Ankara Polatlı’da yaşanan elim trafik kazasında Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait araç kaza yaptı. Yaşanan kazada 9 kişi vefat ederken 26 yolcu da hayatını kaybetti. Üzücü kazanın ardından vatandaşlar ÖZ Ağrı Seç Turizm markasının kime ait olduğunu araştırmaya başladı. Yakınlarından bilgi alamayan vatandaşlar ise Ağrı Seç Turizm iletişim numarası konusunu öğrenmeye çalışıyor.
Öz Ağrı Seç Turizm kimin (sahibi kim)? sorusu ile Ağrı Seç Turizm iletişim numarası konusu gündeme oturdu. Ankara’nın Polatlı ilçesi mevkiinde Ağrı Seç Turizm firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün köprü direğine çarpması sonucu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Olayın ardından kazaya karışan otobüs firmasının kime ait olduğu ve iletişim numarası araştırılmaya başlandı.
ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (SAHİBİ KİM)?
Öz Ağrı Seç Turizm’in sahibinin kim olduğuna dair net bir bilgi yok. agrisecturizm.com’da yer alan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi.
“Misyonumuz; Müşterilerimizin değişen beklentilerine zamanında en uygun çözümleri geliştirerek kaliteli ve güvenli hizmet sunmak. Ayrıca müşteri memnuniyeti konusunda bekleneni gerçekleştirmektir.
VİZYONUMUZ
- Sektörde belirleyici ve referans marka olmak.
- Müşterilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almak.
- Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini zirveye çıkarmak.”
AĞRI SEÇ TURİZM İLETİŞİM NUMARASI
Doğu illerinde hizmet gösteren Öz Ağrı Seç Turizm iletişim bilgileri ise şu şekilde:
Çevre Yolu Blv. Doğubayazıt Otogarı Sanayi Mah.522 Z11 Doğubayazıt/Ağrı/TÜRKİYE
(0472) 312 12 33 - (0472) 215 04 04