Sahipsizler dizisine Burak Berkay Akgül dahil oldu! Burak Berkay Akgül kimdir?
Sahipsizler dizisine Burak Berkay Akgül dahil oldu. Burak Berkay Akgül dizide Devran karakterini canlandıracak. Peki, Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Berkay Akgül kimdir?
4 Şubat 1997 yılında İstanbul’da doğan Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Ayrıca Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.
Burak Berkay, önce Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklamlarında yer almıştı. 2020 yılından itibaren ekranlara gelen Maria Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırdı. Daha sonra Kahraman Babam, Destan, Safir gibi başka dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Burak Berkay Akgül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Ru (2023)
Safir (2023)
Destan (2021)
Kahraman Babam (2021)
Maria ile Mustafa (2020-2021)