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  4. Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir?

Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir?

Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu. Manken, model ve oyuncu olan Ali Öner dizide Fırat karakterini canlandıracak. Peki, Ali Öner kimdir? Ali Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir? - Sayfa 1

Ali Öner kimdir?

1996 yılında  İstanbul’da doğan Ali Öner, Manken, model ve oyuncu. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner motor tutkusu da ile bilinir.

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Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir? - Sayfa 2

Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1’in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem’de yaşamıştı.

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Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir? - Sayfa 3

Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022’de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı.

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Sahipsizler dizisinin kadrosuna Ali Öner dahil oldu! Ali Öner kimdir? - Sayfa 4

Ali Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kuruluş Osman (2025)

Zembilli (2025)

O Kız (2022)

Seni Kalbime Sakladım (2022)

Teşkilat (2021-2022)

Mahrem (2021)

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