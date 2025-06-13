ŞOK’a 14 Nisan Cumartesi günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-17 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-17 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-17 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
SİNBO VANTİLATÖR
Ürün bilgileri
45 W motor
Dikey olarak ayarlanabilir
16 inç çapında kafes
Devrilme vedarbelere karşı dayanıklı ayak
Fiyat: 899 TL
LÜKS PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ
Fiyat: 499 TL
EKOSE MASA ÖRTÜSÜ
Ürün bilgileri
140x140 cm
Saçaklı
Farklı renk seçenekleri
Fiyat: 75 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KASA ARKASI ÜRÜNLER
PALMOLİVE DUŞ YERİ ÇEŞİTLERİ 500 ML
Fiyat: 89 TL
BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML
Fiyat: 69 TL
SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED
Fiyat: 20 TL
ÜLKER ÇOKOKREM 650 GRAM
Fiyat: 119 TL
PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ
Fiyat: 95 TL