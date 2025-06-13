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  4. ŞOK’a 14 Nisan Cumartesi günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 14 Nisan Cumartesi günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-17 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-17 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-17 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-17 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 14 Nisan Cumartesi günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SİNBO VANTİLATÖR

Ürün bilgileri

45 W motor

Dikey olarak ayarlanabilir

16 inç çapında kafes

Devrilme vedarbelere karşı dayanıklı ayak

Fiyat: 899 TL

LÜKS PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 499 TL

EKOSE MASA ÖRTÜSÜ

Ürün bilgileri

140x140 cm

Saçaklı

Farklı renk seçenekleri

Fiyat: 75 TL

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ŞOK’a 14 Nisan Cumartesi günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 14-17 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KASA ARKASI ÜRÜNLER

PALMOLİVE DUŞ YERİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 89 TL

BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML

Fiyat: 69 TL

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED

Fiyat: 20 TL

ÜLKER ÇOKOKREM 650 GRAM

Fiyat: 119 TL

 PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ

Fiyat: 95 TL

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