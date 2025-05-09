Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 9-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 9-11 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 318 TL
ANADOLU UN 5 KG
Fiyat: 89,90 TL
ELİT MATİK TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (BEYAZLAR/RENKLİLER) 5 KG
Fiyat: 162 TL
ELİT ÇAMAŞIR SUYU 2,5 LİTRE
Fiyat: 38,90 TL
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