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  4. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 9-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 9-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 9-11 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 9-11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde Fırsat Dolu Hafta Sonu! (TARIM KREDİ 9-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 318 TL

 ANADOLU UN 5 KG

Fiyat: 89,90 TL

 ELİT MATİK TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (BEYAZLAR/RENKLİLER) 5 KG

Fiyat: 162 TL

ELİT ÇAMAŞIR SUYU 2,5 LİTRE

Fiyat: 38,90 TL

 

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