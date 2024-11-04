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Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir?

Teşkilat dizisine Semiha Bezek dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Semiha Bezek dizide Füsun karakterini canlandıracak. Peki, Semiha Bezek kimdir? Semiha Bezek hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir? - Sayfa 1

Semiha Bezek kimdir?

12 Nisan 1993 tarihinde Mersin’de doğan Semiha Bezek, sinema ve dizi oyuncusudur.  2010 yılında Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almış daha sonra Ekol Drama ve 7 Sanat Akademi de oyunculuk eğitimi almıştır. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da finale kalmış fakat birinci olamamıştır.

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir? - Sayfa 2

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk bölümlerine gözde cariyelerden biri rolüyle ekranlara gelmiş, sonra 2014’te TRT 1 ekranlarına gelen Yeşil Deniz dizisinde Neşe karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Tövbeler Olsun dizisinde rol aldı, 2021’de rol aldığı Eflâtun filminde Aysen karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir? - Sayfa 3

Semiha Bezek hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Teşkilat (2024)

Eflâtun (2022)

Orta Kafa Aşk (2021)

Seyyar (2021)

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir? - Sayfa 4

Tövbeler Olsun (2020)

Dünyanın En Güzel Kokusu (2016)

Yeşil Deniz (2014-2015)

Doksanlar (2013)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

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