Teşkilat dizisinin kadrosuna Semiha Bezek dahil oldu! Semiha Bezek kimdir?

Semiha Bezek kimdir?

12 Nisan 1993 tarihinde Mersin’de doğan Semiha Bezek, sinema ve dizi oyuncusudur. 2010 yılında Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almış daha sonra Ekol Drama ve 7 Sanat Akademi de oyunculuk eğitimi almıştır. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da finale kalmış fakat birinci olamamıştır.