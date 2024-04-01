Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 2 Nisan 2024 salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 2 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 2 Nisan 2024 salı indirimleri...
Rinso Toz Deterjan Limon Karbonat 10 Kg 245 TL
Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL
Kotex Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz 69 TL
Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 59 TL
Güldal Çamaşır Suyu 4 Litre 54,50 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcı Kırışıklık Karşıtı 1500 ml 65,50 TL
Miss Arap Sabunu 1 Litre 37,50 TL
Hyperactive Lavabo Aç Jel 750 gr 32,50 TL
Komili Islak Havlu 90'lı 18,50 TL
Soft Cepli Sunum Peçete 20'li 39,50 TL
Komili Sıvı Sabun 4 Litre 65 TL
Senfoni Bulaşık Deterjanı 1500 ml 42,50 TL
K2r Çamaşır Renk Koruyucu Mendil 29,50 TL
Glade Jel Banyo Kokusu 75 TL
Quickdish Wc Blok 2'li 55 TL
Macromax Saplı Renkli Ovma Teli 25 TL
Macromax Bubble Sünger 30 TL
Fakir Halı Şampuanı 1000 ml 49,50 TL
Vileda Bezzy Temizlik Bezi 10'lu 69,50 TL
Vileda Silgi Sünger 2'li 39,50 TL
Flormar Maskara 95 TL
Claderm Kil Maskesi 19,50 TL
Ekomis Orta Boy Buzdolabı Poşeti 4'lü 26,50 TL
Viora Büyük Boy Büzgülü Çöp Torbası 10'lu 25 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml 45 TL
Difaş Diş Fırçası Micro Cline 2'li 35 TL
Colgate Diş Macunu Üçlü Etki Ekstra Beyazlık 2x75 ml 49,50 TL
Comfort Family Kadın İp Askı Atlet 55 TL
Comfort Family Erkek Ribana Atlet 60 TL
Comfort Family Kadın Slip 2'li 45 TL
Comfort Family Erkek Havlu Bel Boxer 55 TL
Comfort Family Erkek Soket Çorap 7'li 84,50 TL
Comfort Family Kadın Soket Çorap 7'li 82,50 TL
Çocuk Tenis Soket Çorap 18,50 TL
Erkek Boxer 55 TL
Kadın Bato Külot 45 TL
Erkek Tenis Soket Çorap 24,50 TL
Kadın Tenis Soket Çorap 22,50 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 14,50 TL
Kadın Lastiksiz Soket Çorap 22,50 TL
Okyanus Midi Bölmeli Organizer 35 TL
Okyanus Midi Organizer 30 TL
Okyanus Maxi Bölmeli Organizer 40 TL
Makyaj Çantası Midi 75 TL
Makyaj Çantası Maxi 79 TL
Sempatic Renkli Kutuda Toka Seti 45 TL
Sempatic Temalı Pelüş Taç Toka Seti 45 TL
Sempatic Renkli Pelüş Lastik Toka 25 TL
Sempatic Renkli Boncuklu Taç 30 TL
London Thomas Şeffaf Kelebek ve Papatya Mandal Toka Çeşitleri
Lionesse Eldiven Kese Sisal 49,50 TL
Lionesse Sırt Banyo Kesesi 49,50 TL
Airwick Oda Kokusu Decosphere 105 TL
Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek 85 TL
Airwick Stick Up 55 TL
Airwick Freshmatic Yedek 95 TL
Özerhisar Ayran 245 ml 9,90 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Sek Laktozsuz Yoğurt 750 gr 32,50 TL
Preobio Probiyotik&Prebiyotik 5x2 gr 39,50 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 109 TL
Sek Quark Çeşitleri 140 gr 19,50 TL
Nilky Bademli İçecek 1 Litre 54,50 TL
Polonez Dana Kangal Sucuk 350 gr 145 TL
Et-se Donuk Dana Kıyma Döner 250 gr 75 TL
Polonez Hindi Füme 150 gr 39 TL
Ramiz Köfte Donuk Dana Köfte 500 gr 190 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 45,50 TL
İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 42,50 TL
İçim Sade Probiyotik İçecek 250 ml 17,50 TL
İçim Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml 17,50 TL
İçim Ahududu& Hibiskus Probiyotik İçecek 250 ml 17,50 TL
Haribo Yumuşak Şeker Mega Mix 49,50 TL
Tadıbu Kakaolu Fındık Ezmesi 330 gr 119 TL
Eti Pizza Peynirli Kremalı Kraker 75 gr 11,50 TL