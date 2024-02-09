Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 10 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cuma kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, yatağa, koşu bandından, manyetik dikey bisiklete, mataradan, tost makinesine onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 10 Şubat 2024 ŞOK market cumartesi indirimleri...
Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL
Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL
Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL
65 cm Pilates Topu 219 TL
Egzersiz Minderi 239 TL
Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL
Masaj Tabancası 599 TL
Pilates Egzersiz Seti 99,95 TL
3'lü Pilates Bant 79,95 TL
Masaj Barı 79,95 TL
2'li Neopren Dambıl 199 TL
3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL
Egzersiz Minderi 169 TL
Masaj - Egzersiz Topu 39,95 TL
Esneme ve Strecth Bandı 99,95 TL
2'li El / Ayak Bilek Ağırlığı 149 TL
Egzersiz Tekerleği 119 TL
El Yayı 79,95 TL
2 Raket 3 Top Masa Tenisi Seti 149 TL
Egzersiz Direnç Bandı 79,95 TL
Rulmanlı Atlama İpi 49,95 TL
Çelik Atlama İpi 69,95
1,2 litre Tombul Sporcu Matara 159 TL
Slazenger Manyetik Dikey Bisiklet 5.490 TL
Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/
Yürüyüş Bandı 9.490 TL
Slazenger Walk On Koşu Bandı 7.490 TL
Fox Bisiklet 2.790 TL
Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 6.990 TL
Fox Target Masajlı Koşu Bandı 11.490 TL
R50 Kürek 4.490 TL
Fox X2 Air Bike 5.990 TL
Mobetto Yatak (150 cm x 200 cm) + Baza + Başlık Seti 11.999 TL
Mobetto Baza (150 cm x 200 cm) + Başlık Seti 8.499 TL
Mobetto Yatak (90 cm x 190 cm) + Baza + Başlık Seti 7.299 TL
Ruum Store Tek Kişilik Yatak 949 TL
Mobetto Baza (90 cm x 190 cm) + Başlık Seti 4.999 TL
Simfer 50'' 4K Ultra HD 127 Ekran Webos Smart Led TV 11.699 TL
WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL
Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL
Fantom Griletta TM 9100 Inox Tost Makinesi 3.499 TL
Simfer 34 L Midi/Mini Fırın 1.559 TL
Fantom 3000 W Buharlı Ütü 2.099 TL
Hoover Wifi 10 kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL
Simfer 20 L Mikrodalga Fırın 2.099 TL
Fantom K9 Pet Bakım Tüy Toplama Makinesi 1.199 TL