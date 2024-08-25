Yeni plakalar geliyor! İl olacak 59 ilçe belli oldu…
Kalabalık nüfusu ve gelişmişlik düzeyi ele alındığında ülkemizde ilçe olma statüsüne sahip çok sayıda il bulunuyor. İşte verilere dayanılarak hazırlanan ilçelerin tam listesi…
Ülkemizde yıllardır il olma statüsü kazanması beklenen bölgeler tartışılıyor. Öyle ki bazı ilçelerin nüfusu ve gelişmişlik düzeyi neredeyse şehir merkezlerini geçmiş durumda.
Bazı ilçeler nüfus bakımından ise doğrudan il merkezlerinden kalabalık. Hal böyle olunca da ilçelerin il olma statüsü tartışma konusu oluyor. 1989 yılında çıkarlan kanun kapsamında ilçelerin il olma statüleri belirlenirken ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak da yürürlüğe giriyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday?
İşte aralarında İstanbul, İzmir, Muğla, Ordu, Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin de yer aldığı listenin tamamı:
Çerkezköy (İstanbul)
Lüleburgaz (İstanbul)