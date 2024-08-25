Yeni plakalar geliyor! İl olacak 59 ilçe belli oldu…

Bazı ilçeler nüfus bakımından ise doğrudan il merkezlerinden kalabalık. Hal böyle olunca da ilçelerin il olma statüsü tartışma konusu oluyor. 1989 yılında çıkarlan kanun kapsamında ilçelerin il olma statüleri belirlenirken ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak da yürürlüğe giriyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday?