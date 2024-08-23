KPSS P1 NEDİR? Adayların merak konusu oldu! KPSS P1 puan türü ne anlama gelir?

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında belirlenen puan türlerinden biridir. KPSS P1 puanı, genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak hesaplanır. Bu puan türü, özellikle A Grubu kadrolar için, yani müfettiş, uzman yardımcısı, denetmen yardımcısı gibi kariyer meslekler için kullanılır. KPSS P1 puanı, sadece genel yetenek ve genel kültür testlerinin sonuçlarına dayandığı için daha genel bir değerlendirme yapar ve birçok kamu kurumunun personel alımında kullanılabilir.

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