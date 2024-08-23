Sıralama ilk kez değişti! En başarılı liselerde zirve artık Galatasaray'ın değil... İşte ilk 10
Türkiye'nin en iyi ve en başarılı liseleri sıralamasında uzun yıllardır süre gelen liste, ÖSYM'nin taban puanlarını açıklamasından sonra ilk kez değişti. Galatasaray Lisesi, liderliği uzun zaman sonra kaptırdı
URAP tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belli olmuş ve bu haberimiz oldukça fazla ilgi çekmişti. Okurlarımız en iyi liselerin sıralaması konusunda da bizlere sorular yöneltmeye başladı.
Biz de ÖSYM, 2024 yılı taban puanlarını göz önünde bulundurarak en başarılı liseleri sizler için derledik. Zirvede artık Galatasaray Lisesi bulunmuyor. İlk sırayı görmek için çok da uzağa gitmek gerekmiyor. İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:
10. Adana Fen Lisesi
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40
Dil: İngilizce
9. Tofaş Fen Lisesi
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
· Dil: İngilizce