Sıralama ilk kez değişti! En başarılı liselerde zirve artık Galatasaray'ın değil... İşte ilk 10

Biz de ÖSYM, 2024 yılı taban puanlarını göz önünde bulundurarak en başarılı liseleri sizler için derledik. Zirvede artık Galatasaray Lisesi bulunmuyor. İlk sırayı görmek için çok da uzağa gitmek gerekmiyor. İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi: