YKS TABAN PUANLARI 2024 | YKS TYT AYT 2 yıllık, 4 yıllık alan bölümler hangileri?
YKS taban puanları 2024, ÖSYM'nin merakla beklenen üniversite sınav sonuçlarını açıklamasından sonra gündemde. Öğrenciler YKS sonuç sorgulama işleminden sonra gözlerini tercih işlemlerine çevirdi. Bunun için de YKS taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan ve yüzdelik dilim gibi veriler gerekiyor. Peki 2024 üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS TYT AYT 2, 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri hangileri, YKS'den en az kaç puan almak gerekir? İşte tüm ayrıntılar...
YKS taban puanları 2024, öğrencilerin dört gözle beklediği üniversite sınav sonuçlarının beklenenden erken açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. YKS taban puanları, o senenin açıklanan YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Ancak şu an için ÖSYM 2024 YKS tercih kılavuzunu açıklamadı. Bu sebeple yüzdelik dilim, başarı sıralamaları ve kontenjan gibi verilere de henüz ulaşılamıyor. Ancak 2023 senesinin YKS tercih kılavuzu baz alınarak YKS taban puanları ve diğer veriler hakkında bir tahminde bulunabilir. Ardından YÖK Atlas tercih sihirbazı da kullanılarak tercih işlemi yapılabilir. Peki YKS TYT AYT 2, 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri hangileri, YKS'den en az kaç puan almak gerekir? İşte tüm detaylar...
YKS TABAN PUANLARI 2024
YKS taban puanları, üniversitelerin belirli bölümlerine yerleşmek için gereken en düşük puanlardır ve her yıl ÖSYM tarafından açıklanır. Bu puanlar, o bölüm için tercih yapan adayların YKS puanları ve kontenjan durumuna göre belirlenir. Adayların sıralamaları, sınav sonuçları ve önceki yılın puanları da taban puanlarının belirlenmesinde etkili olur. Her üniversitenin ve bölümün taban puanı, o bölüme olan talep ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterir.
YKS TYT AYT 2 YILLIK 4 YILLIK ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Yerel Yönetimler