10 kurumdan açıklama geldi… TOFAŞ Otomobil (TOASO) hisseleri için hedef fiyat değişti

ORTALAMA PRİM BEKLENTİSİ 371 LİRA OLDU

10 aracı kurumun ortalaması alındığında ise TOASO hisselerinin 2024 yılında 371,65 TL olması bekleniyor. rotaborsa.com’un haberine göre açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatına göre %49,79 olarak gerçekleşti. Tofaş Otomobil için bilanço sonrası açıklanan hedef fiyatların tamamı ve tarihleri ise şu şekilde;