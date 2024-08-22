10 kurumdan açıklama geldi… TOFAŞ Otomobil (TOASO) hisseleri için hedef fiyat değişti
Borsa İstanbul’un tercih edilen hisseleri arasında yer alan TOFAŞ Otomobil (TOASO) için 10 kurum hedef fiyat açıkladı.
Her geçen gün halka arzlarla genişlemeye devam eden ve 10 milyona yakın yatırımcının kazanç elde ettiği Borsa İstanbul’daki fiyat beklentileri de güncelleniyor. Aracı kurumlar tarafından yapılan açıklamada popüler hisseler için hedef fiyatlar baştan belirleniyor.
Son olarak 10 aracı kurum Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden TOFAŞ Otomobil (TOASO) hisseleri için tahminlerini yayımladı. Geçtiğimiz günlerde finansal raporunu da yayımlayan TOFAŞ, son 6 aylık dönemde net 4.329.044.000 TL kar açıklamıştı.
EN YÜKSEK FİYAT 443 TL
Bilanço raporunun hemen ardından ise aracı kurumlardan peş peşe fiyat tahminleri geldi. Aracı kurumların açıklamasına göre TOFAŞ hisseleri için 2024 yılı hedef fiyatı en düşük 309,27 TL olurken en yüksek de 443 lira olarak açıklandı.
ORTALAMA PRİM BEKLENTİSİ 371 LİRA OLDU
10 aracı kurumun ortalaması alındığında ise TOASO hisselerinin 2024 yılında 371,65 TL olması bekleniyor. rotaborsa.com’un haberine göre açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatına göre %49,79 olarak gerçekleşti. Tofaş Otomobil için bilanço sonrası açıklanan hedef fiyatların tamamı ve tarihleri ise şu şekilde;