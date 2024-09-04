2024 bitmeden onlarca şirket temettü verecek : Gözler TUPRS, DOAS ve BİMAS’ın üzerinde.

Sağlıktan petrokimyaya, yazılımdan çimentoya birçok sektörden şirketin hisselerinin değerlendiği Borsa İstanbul’da 2024 yılı sonuna kadar temettü dağıtacak şirketler belli oldu. rotaborsa.com’dan derlenen bilgilere göre aralarında TUPRS, DOAS, BİMAS, SOK, KONTR gibi çok sayıda hissenin bulunduğu 2024 temettü dağıtan şirketlerin tam listesi şöyle: