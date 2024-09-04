2024 bitmeden onlarca şirket temettü verecek : Gözler TUPRS, DOAS ve BİMAS’ın üzerinde.
Bu yılsonuna kadar Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak onlarca şirket belli oldu.
Borsa İstanbul ekonomik özgürlük hayaliyle yatırım yapanların uğrak noktası oldu. Geçtiğimi haftalarda bir anda milyonlarca yatırımcı kaybeden Borsa İstanbul, yeni yatırımcılara kapılarını açıyor.
Sağlıktan petrokimyaya, yazılımdan çimentoya birçok sektörden şirketin hisselerinin değerlendiği Borsa İstanbul’da 2024 yılı sonuna kadar temettü dağıtacak şirketler belli oldu. rotaborsa.com’dan derlenen bilgilere göre aralarında TUPRS, DOAS, BİMAS, SOK, KONTR gibi çok sayıda hissenin bulunduğu 2024 temettü dağıtan şirketlerin tam listesi şöyle:
2024 TEMETTÜ VEREN ŞİRKETLER TAM LİSTE
Şirket Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Temettü verimi
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) 0,30 TL 0,27 TL 2 Eylül 2024 %0,68
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 10 TL 9 TL 2 Eylül 2024 %4,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) 0,0461538 TL 0,0415384 TL 5 Eylül 2024 %0,088
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 2. taksit 0,0347222 TL 0,0312499 TL 10 Eylül 2024 %2,24