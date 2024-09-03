36 yıllık marka iflas etti : Mağazaları tek tek kapanıyor
Ardı arkası kesilmeyen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 salgınıyla patlak veren iflasların önü kesilmiyor. Salgının ardından yaşanan küresel ekonomik kriz adeta ülkeleri kasıp kavuruyor. Türkiye’de de farklı iflasların yaşandığı süreçte Almanya, ABD, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Çin gibi çok sayıda ülkeden konkordato ve iflas haberi geldi.
Son iflas haberi ise İngiltere’den geldi. Ülkede 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren perakende markası Carpetright Limited iflasını duyurdu.
vrt.be’de yer alan habere göre Carpetright geride kalan son fiziki mağazalarını ve online alışveriş sitesini de kapattı.
BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI
Carpetright’ın İngiltere'deki ana şirketi bu yazın başlarında zorluklarla karşılaştı. Şirket devralındı, ancak İngiltere'deki yüzlerce mağaza kapanmak zorunda kaldı ve bu da 1.000'den fazla çalışanı tehdit etti.