36 yıllık marka iflas etti : Mağazaları tek tek kapanıyor

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Carpetright’ın İngiltere'deki ana şirketi bu yazın başlarında zorluklarla karşılaştı. Şirket devralındı, ancak İngiltere'deki yüzlerce mağaza kapanmak zorunda kaldı ve bu da 1.000'den fazla çalışanı tehdit etti.