Dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır? Ev hanımları tüyoyu hep gözden kaçırıyormuş
Sulu köfte, Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen nadiden lezzetlerden biridir. Özellikle Eylül ayından itibaren kış boyunca tüketilir ve içi ısıtır. Peki iyi ama dağılmayan lezzetli sulu köfte nasıl yapılır? İşte tam kıvamında suul köfte yapmanın püf noktaları...
Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden sulu köfte, hem lezzeti hem de besleyiciliği ile ön plana çıkar. Doyurucu bir lezzet olmasının yanı sıra kolay bir şekilde hazırlanıyor olması da tercih edilen yemeklerden yapar.
Ancak pratik ve kolay yapılan sulu köftenin dikkat edilmesi gereken incelikleri bulunur. Genellikle ev hanımları bu 2 püf noktayı gözden kaçırdıklarında sulu köfte dağılabilir ve bu da lezzetini olumsuz anlamda etkileyebilir.
Esnaf lokantasındaki sulu köfte tarifi ile artık sulu köfte hazırlamak ve sunmak çok daha kolay! Bu tarif sayesinde sevdiklerinizin içini ısıtacak ve lezzetli bir şölen yaşatacaksınız.
Sulu köfte pişirmek er ne kadar uzun, yorucu ve zahmetli bir iş gibi gözükse de doğru adımları uyguladığınızda pratik bir hale gelir ve üstüne üslük dağılma olmaz. Bu da sulu köfte esnaf lokantalarındaki kadar lezzetli bir hale getirir.