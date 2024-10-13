Akaryakıta indirim var mı? İşte 13 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin grubuna 95 kuruşluk zam yansıtıldı. Geçtiğimiz günlerde de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı.

Peki, 13 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 13 Ekim 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: