Asgari ücret erimeye devam ediyor: Türkiye, Avrupa’da en düşük beşinci brüt ücrete sahip ülke oldu
Yılın ikinci yarısı için ara zam alamayan asgari ücretli, Avrupa’da benzer ülkeler arasında en dipte kalmaktan kurtulamadı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye’deki asgari ücret, Euro bazında Litvanya, Romanya, Macaristan gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı.
Türkiye’de brüt asgari ücret 530 Euro oldu. Böylece Türkiye Avrupa’da en düşük beşinci brüt asgari ücrete sahip ülke konumunda olmaktan kurtulamadı.
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Türkiye'yi 5'e katladı
Türkiye’den daha düşük asgari ücretin uygulandığı ülkeler Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve savaştaki Ukrayna olarak sıralandı.
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Avrupa’da yılın ikinci yarısı için güncellenen asgari ücretleri paylaşan Eurostat’ın verilerine göre en yüksek değere sahip Lüksemburg’da brüt asgari ücret, Türkiye’nin asgari ücretini neredeyse 5’e katladı.
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Lüksemburg’da brüt asgari ücret 2.570 Euro olurken, ilk 5 sırayı tamamlayan İrlanda, Hollanda, Belçika ve Almanya’da asgari ücret 2 bin Euro’nun üzerinde yer aldı. Benzer şekilde 10 ülkede ise brüt asgari ücret 1.000 Euro’nun üzerinde bulunuyor.
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