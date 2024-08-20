Bir neslin çocukluğuna damga vurmuştu; Artık dayanamayarak konkordato ilan etti
Adeta bir neslin en sevdiği abur cuburlar arasında olan gıda devi, yaşadığı ekonomik zorluk nedeniyle konkordato ilan etti.
Ekonomik krizler nedeniyle ülkemizdeki şirketler zorluklar yaşamaya başladı. Bazı küçük tekstil markaları iflas verirken gıda markaları da konkordato ilanında bulunuyor. 1996 yılında üretime başlayan ve iç pazarda kısa sürede sektör lideri olan Toybox konkordato ilan etti.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREN BURALARA AKIN EDİYOR. YAŞAM UCUZ İNSANLAR MUTLU (TIKLA OKU)
Oyuncaklı sakız üretiminde koca bir neslin mazisine adeta damga vuran Toybox Gıda A.Ş., son yıllarda ise müşteri portföyünü genişleterek genç ve yetişkin tüketicilere de ulaşmıştı.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREN BURALARA AKIN EDİYOR. YAŞAM UCUZ İNSANLAR MUTLU (TIKLA OKU)
KONKORDATO İLAN ETTİ
Sadece oyuncaklı sakız değil aynı zamanda jelibon, çikolata gibi atıştırmalıklar da üreten Toybox Gıda, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREN BURALARA AKIN EDİYOR. YAŞAM UCUZ İNSANLAR MUTLU (TIKLA OKU)
Yıllık 15.000 ton çikolata üretim kapasitesine sahip olan gıda devinin iflası dikkatleri çekti. Halktv.com.tr’nin paylaştığı habere göre oyuncaklı çikolata üretimiyle çocukların gözdesi olan Toybox Gıda ekonomik zorlukları konkordato ilanıyla atlatmak istiyor.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREN BURALARA AKIN EDİYOR. YAŞAM UCUZ İNSANLAR MUTLU (TIKLA OKU)