Bir neslin çocukluğuna damga vurmuştu; Artık dayanamayarak konkordato ilan etti

Ekonomik krizler nedeniyle ülkemizdeki şirketler zorluklar yaşamaya başladı. Bazı küçük tekstil markaları iflas verirken gıda markaları da konkordato ilanında bulunuyor. 1996 yılında üretime başlayan ve iç pazarda kısa sürede sektör lideri olan Toybox konkordato ilan etti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREN BURALARA AKIN EDİYOR. YAŞAM UCUZ İNSANLAR MUTLU (TIKLA OKU)