Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı.
Bir döneme damga vuran ve özellikle kışın soğuk günlerinde giyilen botlarıyla tanınan Ralf Ringer iflas ettiğini ilan etti.
Küresel ekonomik kriz adeta şirketleri batırmaya devam ediyor. Ülkemizde son olarak bir süt üreticisinin konkordato ilan etmesine neden olan ekonomik kriz dünya ülkelerini de derinden sarsıyor.
Özellikle hiç beklenmedik olsa da ABD’de çok sayıda şirketin batmasına yola açan kriz nedeniyle Avrupa ülkelerindeki şirketler de büyük zarar görmüştü.
KALİTELİ BOT ÜRETİMİ YAPIYORDU
Son iflas haberi de Rusya’dan geldi. Merkezi Moskova’da bulunan dev ayakkabı üreticisi Ralf Ringer ekonomik nedenlerden dolayı iflas etti.