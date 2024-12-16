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  4. Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı.

Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı.

Bir döneme damga vuran ve özellikle kışın soğuk günlerinde giyilen botlarıyla tanınan Ralf Ringer iflas ettiğini ilan etti.

Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı. - Sayfa 1

Küresel ekonomik kriz adeta şirketleri batırmaya devam ediyor. Ülkemizde son olarak bir süt üreticisinin konkordato ilan etmesine neden olan ekonomik kriz dünya ülkelerini de derinden sarsıyor.

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Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı. - Sayfa 2

Özellikle hiç beklenmedik olsa da ABD’de çok sayıda şirketin batmasına yola açan kriz nedeniyle Avrupa ülkelerindeki şirketler de büyük zarar görmüştü.

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Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı. - Sayfa 3

KALİTELİ BOT ÜRETİMİ YAPIYORDU

Son iflas haberi de Rusya’dan geldi. Merkezi Moskova’da bulunan dev ayakkabı üreticisi Ralf Ringer ekonomik nedenlerden dolayı iflas etti.

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Dev ayakkabı üreticisi iflas etti ; Botlarının girmediği ev kalmamıştı. - Sayfa 4

Siyasi nedenlerden ötürü de zor süreçten geçen Rus ekonomisinde bazı markalar iflas veriyor. Kışlık askeri ve günlük bot üretimleriyle tanınan Ralf Ringer, kadın, erkek ve çocuk üretimleriyle tercih ediliyordu.

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