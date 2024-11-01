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  4. Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor

Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor

Merkezi ABD’de bulunan fakat ülkemizde de fast food zincirleri ve tavuk yemekleriyle tanınan dev marka iflas etti.

Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor - Sayfa 1

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalıkla birlikte ekonomik kriz de patlak verdi. Tüm dünyada ölümlere yol açan hastalık beraberinde getirdiği ekonomik krizle birlikte iflasları hatta açlık krizlerini de yaşattı. Özellikle tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle on milyonlarca insan zor duruma düştü.

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Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor - Sayfa 2

Tedarik zincirindeki kırık sağlıktan otomotive, eğitimden hizmet sektöründe hemen hemen her alanda derin yara açtı. Kar topu etkisi sonucunda ABD başta olmak üzere Avrupa’daki çok sayıda ülkede iflas haberleri peş peşe yayıldı.

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Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor - Sayfa 3

ÜLKEMİZDE DE RESTORANLARI OLAN ZİNCİR İFLAS ETTİ

Son olarak edition.cnn.com’un haberine göre merkezi ABD’de bulunan TGI Fridays iflas etti. İflası duyurduktan sonra TGI Fridays’ın 50 restoranı aniden kapandı.

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Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor - Sayfa 4

Zincirin restoran bulucusu, geçen hafta 213 restoranın açık olduğunu gösterirken, Çarşamba günü itibarıyla açık olan restoran sayısı 163 idi; bu da 50 restoranın kapandığı anlamına geliyor.

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