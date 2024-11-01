Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalıkla birlikte ekonomik kriz de patlak verdi. Tüm dünyada ölümlere yol açan hastalık beraberinde getirdiği ekonomik krizle birlikte iflasları hatta açlık krizlerini de yaşattı. Özellikle tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle on milyonlarca insan zor duruma düştü.