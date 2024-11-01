Dev restoran zinciri iflas etti. Onlarca şube apar topar kapandı; Türkiye’de de şubeleri bulunuyor
Merkezi ABD’de bulunan fakat ülkemizde de fast food zincirleri ve tavuk yemekleriyle tanınan dev marka iflas etti.
Dünya genelinde yaşanan salgın hastalıkla birlikte ekonomik kriz de patlak verdi. Tüm dünyada ölümlere yol açan hastalık beraberinde getirdiği ekonomik krizle birlikte iflasları hatta açlık krizlerini de yaşattı. Özellikle tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle on milyonlarca insan zor duruma düştü.
Tedarik zincirindeki kırık sağlıktan otomotive, eğitimden hizmet sektöründe hemen hemen her alanda derin yara açtı. Kar topu etkisi sonucunda ABD başta olmak üzere Avrupa’daki çok sayıda ülkede iflas haberleri peş peşe yayıldı.
ÜLKEMİZDE DE RESTORANLARI OLAN ZİNCİR İFLAS ETTİ
Son olarak edition.cnn.com’un haberine göre merkezi ABD’de bulunan TGI Fridays iflas etti. İflası duyurduktan sonra TGI Fridays’ın 50 restoranı aniden kapandı.