Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketlerden FROTO temettü dağıtacağını açıkladı.
12,83 TL HESAPLARA YATACAK
rotaborsa.com’un haberine göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 22 Kasım 2024 Cuma günü hisse başına brüt 14,25 TL, net 12,825 TL nakit temettü dağıtacak.
Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 26 Kasım 2024 Salı günü kullanılabilir olacak.
Temettü almaya hak kazanmak için 21 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak. FROTO temettü verimi 21 Kasım seans kapanış fiyatı ile birlikte belli olacak.
Derleme: ekonomim.com