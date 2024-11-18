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  4. Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor

Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor

Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketlerden FROTO temettü dağıtacağını açıkladı.

Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor - Sayfa 1

Sürpriz karar alan Ford Otosan (FROTO) Kasım ayı bitmeden temettü dağıtacağını açıkladı. 

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Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor - Sayfa 2

12,83 TL HESAPLARA YATACAK 

rotaborsa.com’un haberine göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 22 Kasım 2024 Cuma günü hisse başına brüt 14,25 TL, net 12,825 TL nakit temettü dağıtacak.

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Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor - Sayfa 3

Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 26 Kasım 2024 Salı günü kullanılabilir olacak.

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Dev şirketten sürpriz temettü kararı; Net 12 liradan fazla ödeme yapıyor - Sayfa 4

Temettü almaya hak kazanmak için 21 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak. FROTO temettü verimi 21 Kasım seans kapanış fiyatı ile birlikte belli olacak.

Derleme: ekonomim.com 

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