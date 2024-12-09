  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...

Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sürücü ehliyeti için yaş sınırı düşürüldü. Peki, yeni ehliyet yaş sınırı ne oldu? İşte güncellenmiş yaş tablosu...

Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar... - Sayfa 1

Sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, hem tecrübeli hem de yeni sürücüler için geçerli olacak.

1 | 6
Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar... - Sayfa 2

Ehliyet almak için yaş sınırı düşürülürken, sağlık kontrolleri de daha sıkı hale getirildi. Bunun yanında vatandaşlar, ehliyet alabilmek için yeni yaş sınırının kaç olduğunu merak ediyor

2 | 6
Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar... - Sayfa 3

EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Artık gençler, belirli sınıflarda daha erken ehliyet alabilecekler. Bunun yanı sıra, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler, ehliyetlerini her iki yılda bir yenilemek zorunda kalacak.

3 | 6
Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar... - Sayfa 4

Bu değişiklik, yaşlı sürücülerin sağlık durumlarını daha yakından izlemeyi hedefliyor. 65 yaşını geçmiş sürücüler için ise mevcut olan 3 yıllık yenileme süresi devam ediyor.

4 | 6