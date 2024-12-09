Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi: Ehliyet yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sürücü ehliyeti için yaş sınırı düşürüldü. Peki, yeni ehliyet yaş sınırı ne oldu? İşte güncellenmiş yaş tablosu...
Sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, hem tecrübeli hem de yeni sürücüler için geçerli olacak.
Ehliyet almak için yaş sınırı düşürülürken, sağlık kontrolleri de daha sıkı hale getirildi. Bunun yanında vatandaşlar, ehliyet alabilmek için yeni yaş sınırının kaç olduğunu merak ediyor
EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
Artık gençler, belirli sınıflarda daha erken ehliyet alabilecekler. Bunun yanı sıra, 80 yaş ve üzerindeki sürücüler, ehliyetlerini her iki yılda bir yenilemek zorunda kalacak.