Emekliye ek zamda sona doğru, tarih netleşti! 3 senaryo ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı... Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zamları da netleşti. Memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlarındaki 12 puanlık farkın ek zamla kapatılması gündemde. Hükümet, emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. Senaryoların yer aldığı çalışmanın Erdoğan'a iletileceği tarih de netleşti. İşte emekliye ek zamda son dakika gelişmesi...

Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. Emeklilerin ek zam beklentisi de ana gündem maddesi haline geldi. EKONOMİ'den Hüseyin GÖKÇE, kök maaşı 5 bin 500 lira olup da yasal düzenleme sonucu eline 7 bin 500 lira geçen emekliler için yeni bir düzenlemenin şart olduğuna dikkat çekti. Bu durumda olan emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 37.5 zam ile birlikte ellerine her ay ellerine geçen 7 bin 500 liralık maaşta bir değişiklik olmayacak. 1 | 10

Gökçe'nin haberine göre, geçen yıl en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeyi hazırlarken, kamuya fazla yük gelmesin diye (!) kök ücreti artırmak yerine getirilen “seyyanen maaşı tamamlama formülü” mevzuat yönünden eksik hazırlandığı için yeni bir düzenleme ihtiyacı doğdu. 2 | 10

Eğer TBMM’nin tekrar açılacağı 16 Ocak günü dahil olmak üzere takip eden iki gün içinde bir yasal düzenleme yapılmazsa, milyonlarca emekli yüzde 37.5’lik enflasyon farkına rağmen Ocak ayında yine 7 bin 500 lira alacak. EKONOMİ, yılbaşı öncesi kök maaşı 5 bin 500 lira olup eline 7 bin 500 lira geçen bir emekli ile maaşı 7 bin 501 lira olan bir emeklinin yeni ücreti ne olacağını hesapladı. İlk emekli yine 7 bin 500 lira almaya devam edecek. Maaşı 7501 lira olan emekli ise maaşına 2 bin 812 lira enflasyon farkı alacak ve artık eline 10 bin 312 lira geçecek. Yani geçen ay aralarında 1 lira fark olan iki emeklinin, eğer yasal düzenleme yapılmazsa bu ay ellerine geçen parada 2 bin 812 lira fark olacak. 3 | 10