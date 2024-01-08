Emekliye ek zam düzenlemesinde son durum: Masadaki oranlar netleşiyor, EYT detayı Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da belli oldu. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkına ilişkin çalışmanın incelendiği belirtiliyor. Bütçe dengeleri ve yüzde 36 oranındaki 2024 yılı enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösteriliyor. EYT düzenlemesinin maliyetine dikkat çekiliyor. Peki, emekliye ek zamda son durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı da netleşti. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 oldu. Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağ-kur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak. 1 | 13

Emeklilerin zam farkı ocak döneminde 11,7'ye çıktı. Söz konusu farkın giderilmesi için kamuoyunda beklenti oluştu. 2 | 13

Emekliye ek zam verilecek mi?



NTV'nin haberine göre, birçok kesimden gelen “zam oranı eşitlensin” açıklamalarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alternatifli bir çalışma hazırladı. 3 | 13