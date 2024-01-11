Emekliye ek zam, tarih verildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kök maaş nasıl hesaplanır?
Memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aldığı zam oranlarındaki fark nedeniyle ek zam hazırlıkları devam ediyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ilave zamma ilişkin beklediği açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı, kabine toplantısını işaret ederek oransal manada artış değerlendirmesinin yapılacağını söyledi. En düşük emekli maaşının da yükseltilmesi bekleniyor. İşte kök maaş hesabı ve ayrıntılar...
Ekonomi yönetimi, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11,68 zam farkı oluştu. Söz konusu açığı kapatacak oransal bir düzenleme gündemde. Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'e gelecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, "Çalışılıyor, etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.
Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz çalışıyoruz" diye konuştu.
Asgari ücrete devlet desteği ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin kanun teklifi hazırlığı olduğunu da bildiren Güler, ek zam olması durumunda bu teklifin içinde değerlendirilebileceğini kaydetti.
Emekliye ek zam ne zaman verilecek?
AK Parti Grup Başkanı Güler, şu ifadeleri kullandı:
''Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."