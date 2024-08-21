En çok tercih edilen viski markasıydı; Sessiz sedasız iflas etti

‘SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK’

thespiritsbusiness.com tarafından servis edilen haberde konuya ilişkin Mackmyra Svensk Whisky CEO’su, Petter Ski, "Şirketin faaliyetlerine devam etmesinin maalesef mümkün olmadığını büyük bir üzüntüyle belirtmek zorundayız. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, şirketin kârlılığı ve nakit akışıyla başa çıkmak için çok çabaladı. Hem personelin hem de yönetimin harika çalışmalarına rağmen, devam etmek hâlâ mümkün değil.” dedi.