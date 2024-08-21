En çok tercih edilen viski markasıydı; Sessiz sedasız iflas etti
Milyonlarca insanın severek tükettiği viski devi Mackmyra’nın iflas ettiği öğrenildi.
Peş peşe gelen konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi eklendi. Özellikle ABD’de yaşanan sıralı iflas furyası Avrupa’ya sıçradı. Almanya, Fransa ve Rusya’da yaşanan iflasların ardından İsveç’te viski markası iflas etti.
İFLAS DİLEKÇESİ SUNULDU! KAYYIM ATANACAK
Adeta sessiz sedasız gerçekleşen iflas kapsamında merkezi İsveç’te bulunan Mackmyra Svensk Whisky, 19 Ağustos tarihinde mahkemeye ilgili dilekçeyi sundu.
İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre bölge mahkemesi şirkete iflas sürecini yönetmek için kayyım atayacak.
‘SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK’
thespiritsbusiness.com tarafından servis edilen haberde konuya ilişkin Mackmyra Svensk Whisky CEO’su, Petter Ski, "Şirketin faaliyetlerine devam etmesinin maalesef mümkün olmadığını büyük bir üzüntüyle belirtmek zorundayız. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, şirketin kârlılığı ve nakit akışıyla başa çıkmak için çok çabaladı. Hem personelin hem de yönetimin harika çalışmalarına rağmen, devam etmek hâlâ mümkün değil.” dedi.